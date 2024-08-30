Психолог Вебер призвала во время работы на удаленке делать небольшие перерывы

Интегративный психолог Лидия Вебер в беседе с Life призвала россиян, работающих на удаленке, время от времени делать перерывы и избегать шума.

По словам специалиста, важно иметь отдельное рабочее место, даже работая из дома, а также соблюдать порядок. Лучше всего выполнять задания при естественном освещении, ведь оно улучшает настроение и продуктивность.

Самое главное в работе на удаленке — установить четкие границы, чтобы не прийти к выгоранию.

«Работа без перерывов — это как бег без остановки. Рано или поздно вы выдохнетесь», — сказала специалист.

В заключение Вебер добавила, что удобное кресло и стол правильной высоты помогут избежать проблем со здоровьем и повысить эффективность.

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