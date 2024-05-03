Психолог Василькова посоветовала задавать партнеру вопрос перед началом отношений о наличии болезней в роду | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:22 Психолог Василькова посоветовала задавать партнеру вопрос перед началом отношений о наличии болезней в роду

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Психолог Татьяна Василькова в разговоре с журналистами Life назвала темы, которые стоит обсудить с партнером перед началом серьезных отношений. Первым делом эксперт посоветовала обратить внимание на то, есть ли у партнера братья и сестры.

От того, является ли ваш партнер единственным ребенком семье, зависит его характер.

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«Единственным детям характерно не уметь ни с кем договариваться, считать, что их мнение — единственно правильное и никто не может его оспорить», — пояснила Василькова.

Также стоит узнать, есть ли у него в семье люди с серьезными заболеваниями. Психолог пояснила, что существуют болезни психического характера, которые передаются по наследству, и об этом лучше узнать как можно раньше.