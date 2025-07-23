Психолог Василькова отметила, что желание спасти алкоголиков только усугубляет их проблему

Психолог Татьяна Василькова в интервью kp.ru указала, что попытки спасти партнера с алкогольной зависимостью могут только укрепить его проблему.

По словам специалиста, иногда употребление алкоголя становится способом почувствовать себя значимым и нужным. Жалость, которую испытывают близкие, не следует смешивать с любовью, поскольку это может лишить человека мотивации к изменениям.

«Почему молодые мужчины порой спиваются? Это бегство от ответственности. Ведь алоголизм — это болезнь. А если человек болен, значит, с него можно не требовать выполнения каких-то обязательств: какой с больного спрос? Конечно, тут нужна работа не только нарколога», — привела слова эксперта «Газета.Ru».

Для помощи человеку с алкогольной зависимостью психолог посоветовала перестать его спасать. Только личное желание измениться может увенчаться успехом, подчеркнула Василькова.