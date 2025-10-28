Психолог Васильева рассказала, что привить ребенку чувство благодарности к старшим родственникам можно личным примером

В современном быстром ритме жизни важно научить ребенка выражать признательность, особенно по отношению к бабушке и дедушке. Благодарность лучше всего усваивается через наблюдение, рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталья Васильева в интервью «Вечерней Москве» .

Как отметила эксперт, ребенок учится благодарности, наблюдая за поведением взрослых. Если мама тепло общается с бабушкой, а папа помогает дедушке, это формирует у ребенка понимание важности таких отношений.

Для развития эмпатии психолог рекомендовала называть эмоции и связывать их с действиями ребенка. Например, можно сказать: «Бабушка улыбнулась, когда ты ее обнял». Совместные занятия, такие как приготовление теста или сбор семейного альбома, помогают укрепить связь и выразить признательность.

Поощрение искренних проявлений благодарности, например, рисунка для бабушки, укрепляет внутреннюю мотивацию ребенка. Создание традиций, таких как воскресные звонки или совместное украшение елки, делает благодарность естественным проявлением любви, подчеркнула Васильева.