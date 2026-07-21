Психолог Васильева объяснила болезненную реакцию фанатов на поражение

Психолог Анна Васильева объяснила, что болельщики нередко переживают поражение любимой команды как личную неудачу. Это связано с ослаблением психологических границ и ощущением единства с клубом, сообщает газета «Известия» .

Васильева рассказала, что во время матча болельщики могут включать команду в представление о себе. Из-за этого поражение клуба иногда воспринимается как собственный провал.

По ее словам, такое состояние связано с механизмами слияния, групповой идентификации и иллюзии контроля. Общее внимание к игре и ритм толпы усиливают чувство единства.

«Игра, команда становятся не просто объектом любви, восхищения, а частью нас самих», — цитирует Васильеву RT.

При победе человек может воспринимать успех команды как подтверждение правильности своего выбора. При поражении у него может возникать стыд, потому что неудача, как ему кажется, показывает окружающим его уязвимость.

Васильева отметила, что при здоровой идентификации радость или разочарование длятся недолго. Если формируется патологическая зависимость, человек надолго застревает в этих переживаниях. К тревожным признакам она отнесла длительную злость, агрессию, сужение круга общения и потерю других интересов.

Психолог добавила, что спортивные ритуалы помогают снизить тревогу перед непредсказуемым результатом, но могут закреплять иллюзию влияния на исход матча.