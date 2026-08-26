Психолог Ващенко перечислила признаки, которые указывают на самопожертвование ради других

Психолог Анна Ващенко в интервью «Вечерней Москве» назвала несколько неочевидных признаков того, что человек жертвует собой ради других. Такие люди гордятся своей «неприхотливостью», но постепенно теряют контакт со своими желаниями.

Признак первый: гордость за свою непривередливость. По словам эксперта, установки «Мне много не надо», «Я непривередливый человек» иногда говорят не о скромности, а о многолетней привычке ничего для себя не просить. Человек, который с детства привык быть удобным, перестает замечать свои желания и искренне верит, что ему действительно ничего не хочется.

Признак второй: за других просить легко, за себя — невозможно. Некоторые люди могут часами помогать другу или защищать коллегу, но попросить повышения зарплаты или сказать партнеру о своих потребностях для них невыносимо. Психолог объясняет это глубинным убеждением, что другие заслуживают заботы, а они сами должны справляться самостоятельно.

Признак третий: отдых ощущается как воровство. Если отдых постоянно сопровождается чувством вины, это говорит не о трудолюбии, а о внутреннем убеждении, что ценность человека определяется его полезностью. Психолог советует воспринимать отдых как обязательную часть заботы о себе и вносить его в расписание заранее.

Признак четвертый: раздражение от людей, которые умеют отказывать. Иногда раздражение вызывают те, кто спокойно говорит «нет». Психолог объясняет это скрытой завистью к чужим здоровым границам. Она советует задавать себе вопрос: «Чему именно я сейчас завидую?», чтобы осознать свою зависть к свободе выбора.