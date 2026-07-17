Психолог Варламова посоветовала ограничивать время, проведенное в соцсетях

Фото: Какие опасности могут подстерегать детей и подростков в сети «Интернет» вертикаль 06 / Медиасток.рф

В TikTok распространяется новый тренд — Monk Mode, или «режим монаха». Его участники решают отказаться от различных аспектов современной жизни, которые, по их мнению, мешают личностному развитию. Они удаляют соцсети, отказываются от алкоголя, сладостей, вечеринок и даже некоторых социальных контактов. Психолог Ольга Варламова в беседе с РИАМО прокомментировала влияние этой тенденции на психику.

Она отметила, что одной из полезных сторон тренда является цифровой детокс от короткого контента. Такой детокс помогает снизить тревожность, улучшить сон и концентрацию внимания, добавил «ФедералПресс».

По словам эксперта, современные социальные сети устроены так, чтобы удерживать внимание пользователя любой ценой. Это приводит к тренировке клипового внимания и повышенной потребности в стимуляции. Перерыв в использовании таких платформ действительно может положительно сказаться на психическом состоянии.

Варламова советует находить баланс: ограничивать время, проведенное в соцсетях, поддерживать живое общение и заниматься тем, что приносит настоящее удовлетворение. Психике нужна не изоляция, а более питательная среда, заключила психолог.