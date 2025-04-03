Психолог Вали рассказала, что к выгоранию приводит длительный стресс

Чтобы предотвратить эмоциональное истощение, каждый день следует выделять 15 минут на отдых. Об этом NEWS.ru рассказала специалист в области клинической психологии Екатерина Вали.

По ее словам, выгорание — это состояние истощения физических, эмоциональных и психологических ресурсов человека. Если не уделять должного внимания отдыху, последствия могут быть очень серьезными вплоть до депрессии и развода, сообщило СМИ.

Психолог отметила, что к выгоранию приводит длительный стресс, поэтому так важно уметь распознавать первые его признаки.