Психолог Вали рассказала, что к выгоранию приводит длительный стресс

Чтобы предотвратить эмоциональное истощение, каждый день следует выделять 15 минут на отдых. Об этом NEWS.ru рассказала специалист в области клинической психологии Екатерина Вали.
По ее словам, выгорание — это состояние истощения физических, эмоциональных и психологических ресурсов человека. Если не уделять должного внимания отдыху, последствия могут быть очень серьезными вплоть до депрессии и развода, сообщило СМИ.
Психолог отметила, что к выгоранию приводит длительный стресс, поэтому так важно уметь распознавать первые его признаки.
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