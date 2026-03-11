Психолог Вафин сообщил, что пассивное потребление в соцсетях усиливает эффект социальной изоляции
Политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин в комментарии RuNews24.ru выделил два типа поведения в социальных сетях.
Первый — пассивное потребление, которое включает бесконечный скроллинг ленты, просмотр коротких видео и чтение обсуждений без участия в них.
«Такой режим усиливает эффект социальной изоляции», — отметил эксперт.
Второй тип — активное участие, предполагающее переписку, совместные проекты, участие в тематических сообществах. В данном случае речь идет о расширении социальных связей.