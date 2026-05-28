Психолог Вафин призвал не решать за ребенка каждую бытовую задачу

Формирование стрессоустойчивости у детей происходит не через преодоление искусственных барьеров, а через опыт преодоления реальных трудностей при поддержке взрослых. Подробнее рассказал политический психолог Артур Вафин в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, родители должны учить детей выдерживать напряжение, ошибки и неопределенность, но не создавать для них искусственные препятствия. Начинать следует с малого.

«Например, не решать за ребенка каждую бытовую задачу: дать ему самому собрать портфель, подготовиться к контрольной, выбрать кружок. Родитель рядом, но не вместо ребенка. Это создает чувство опоры»», — объяснил специалист.

Полезно учить детей называть эмоции, вместо того чтобы запрещать ему плакать или нервничать. Когда ребенок понимает свое состояние, ему легче им управлять.