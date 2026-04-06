Психолог Вафин объяснил, почему сотрудники чаще работают на проверку, а не на результат

Почему сотрудники начинают работать на проверку, а не на результат? Часто за неэффективностью работника стоят не лень, а перегрузка, неясные приоритеты или внешние факторы. Игнорирование этого контекста в пользу сухих цифр быстро подрывает доверие. Политический психолог Артур Вафин в комментарии RuNews24.ru отметил, что жесткий контроль эффективности и человечность не противоречат друг другу, если развести их по разным уровням управления.

Контроль — это про результат и прозрачность ожиданий, а человечность — про способ взаимодействия с человеком. Проблемы начинаются там, где контроль превращается в давление, а требования — в недоверие по умолчанию.

«Основа баланса — предельная ясность правил игры», — подчеркнул эксперт.

Когда у сотрудника четко определены цели, метрики и критерии успеха, жесткость перестает восприниматься как произвол. Чем прозрачнее метрики, тем меньше необходимость в микроменеджменте и тем больше пространства для доверия.

По словам психолога, доверие не равно отсутствию контроля, так как оно больше про презумпцию адекватности. Сначала мы исходим из того, что человек способен справляться, и только при отклонениях усиливаем внимание. Если же контроль изначально строится как тотальный надзор, он разрушает ответственность — сотрудники начинают работать на проверку, а не на результат.