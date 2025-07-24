Психолог Уманова посоветовала остерегаться водителей на грязных машинах с повреждениями

Агрессивные автомобилисты могут стать причиной серьезных аварий, поэтому важно уметь их вовремя идентифицировать. Клинический психолог Ольга Уманова поделилась с « Газетой.ru » признаками опасного вождения.

По словам эксперта, неадекватного шофера зачастую выдают резкие маневры, езда «шашками», подрезания, частые перестроения, игнорирование правил, высокая скорость, близкое следование. Кроме того, следует насторожиться, если автомобиль движется зигзагами или заезжает на разметку.

«Признаки видимой неадекватности — это сонный вид, разговор по телефону за рулем, спор с пассажирами», — добавила психолог.

Она также рекомендовала проявлять особую аккуратность при встрече с автомобилистом на грязной машине с механическими повреждениями, добавила «Москва 24».