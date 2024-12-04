Психолог Улятовская: в отношениях с женщинами постарше мужчины ищут себе «мамочку»

В последнее время наметился тренд, когда молодые мужчины в возрасте 20-25 лет выбирают себе в спутницы женщин постарше. Почему появляются пары с такой разницей в возрасте, «Москве24» рассказала психолог Оксана Улятовская.

По ее словам, молодые мужчины рядом с взрослыми женщинами, с одной стороны, чувствуют себя более важными и значимыми, будто солидная дама повышает и их статус. С другой — они ищут себе своего рода «мамочку», добавила психолог.

«На самом деле эти отношения устраивают обе стороны, потому что обе стороны получают удовлетворение», — отметила Улятовская.

Она добавила, что особенно заметен этот тренд в шоу-бизнесе. Но и простые люди тоже начали его перенимать.