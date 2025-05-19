Психолог Ульянина назвала тревожность предвестником целого спектра расстройств

Доктор психологических наук Ольга Ульянина приняла участие в программе «Культурная симпатия» на радиостанции Sputnik и поделилась своими знаниями о тревожности.

По словам эксперта, тревога служит сигналом опасности, но иногда этот механизм дает сбой и начинает срабатывать слишком часто или не прекращается.

«Это общее фоновое состояние тревоги, которое тебя беспокоит постоянно, которое существует в виде автоматических, навязчивых, неконтролируемых мыслей», — пояснила специалист.

Она также отметила, что тревожность может быть полезной, однако, если она выходит за рамки нормы, это может привести к развитию целого спектра различных расстройств. Специалист подчеркнула важность своевременной оценки состояния и реакции на тревожность, чтобы предотвратить развитие более серьезных проблем.