Психолог Уханова: сильная тревожность возникает на фоне негармоничного уклада жизни

Главный внештатный специалист нижегородского минздрава, психолог Елена Уханова в беседе с ИА «Время Н» объяснила причины сильной тревожности у некоторых людей. По словам специалиста, обычно такое состояние появляется, когда человек начинает вести негармоничный образ жизни.

Психолог добавила, что тревоги без причины не бывает, бывает неосознание или непонимание причин. Чтобы как-то ее побороть, необходимо стать более гармоничным человеком, то есть уметь сочетать в себе и отличника, и пофигиста.

«Это полярные состояния, а между ними — то, что составляет нормальную жизнь», — сказала Уханова.

Наличие хобби, любые увлечения и спорт хорошо понижают уровень стресса и тревоги, добавила собеседница.