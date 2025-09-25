Психолог Уграк посоветовала людям с боязнью крови смотреть материалы о кровообращении

Многих людей при виде крови охватывает паника. Реакция может быть разной: у одних темнеет в глазах, других бросает в дрожь, а кто-то и вовсе теряет сознание. По словам аналитического психолога Ольги Уграк, корни страха перед кровью лежат в инстинкте самосохранения: организм воспринимает ее появление как угрозу. Об этом сообщил Life.ru .

«Кровь скрыта внутри нашего тела, и ее появление наружу – это всегда сигнал тревоги для мозга о нарушении целостности организма. В этот момент происходит мощный выброс адреналина, который и вызывает чувство тревоги, учащенное сердцебиение и желание бежать», – говорит Ольга Уграк.

Кроме того, на восприятие крови влияет культурный фактор. Психолог отмечает, что в обществе естественные процессы, связанные с кровью, долгое время считались постыдными и табуировались.

Чтобы справиться со страхом, специалист рекомендует мягко знакомиться с темой, например, смотреть познавательные материалы о кровообращении. Перед процедурами важно правильно дышать и не фиксироваться на самой процедуре, а также использовать тактильные ощущения для отвлечения внимания.