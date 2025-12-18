Психолог Твардовская предупредила, что у водителей может проявиться клаустрофобия при поездке по Лефортовскому тоннелю

У водителей, страдающих клаустрофобией, болезнь может проявиться во время поездки по Лефортовскому тоннелю, который является самым длинным в Москве и имеет протяженность около двух километров. Об этом рассказала психолог Ольга Твардовская беседе с сайтом «Газета.Ru» .

"Поскольку клаустрофобия является страхом замкнутых пространств, болезнь может проявиться в этом месте, например, во время того, как водитель стоит в автомобильной пробке», — отметила специалист.

Кроме того, фобия может дать о себе знать во время поездки в метро и или в любом другом транспорте в замкнутом пространстве, подчеркнула Твардовская.