Психолог Турлаева связала нежелание быть красивой с негативным опытом

Клинический психолог и EMDR-терапевт Надежда Турлаева в интервью « Газете.ru » сообщила, что запрет на демонстрацию своей привлекательности чаще всего вызван не физическими особенностями, а глубоко укоренившимися убеждениями и страхами.

По словам эксперта, ограничения возникают, когда яркие черты внешности или выражение женской сущности вызывают негативную реакцию окружающих — критику, насмешки или зависть. Со временем сознание усваивает мысль, что привлекать внимание опасно, и это ощущение запечатывается на физическом уровне.

«Человек буквально не может „вынести“ внимание, не смотрит себе в глаза, отворачивается от зеркала», — отметила специалист.

Как пояснила психолог, работа над преодолением таких блоков начинается вовсе не с внешних изменений, а с внутреннего подхода — возвращения доверия к собственному телу путем осознанного восприятия физических ощущений, добавило ИА НСН.