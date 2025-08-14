Психолог Турлаева связала нежелание быть красивой с негативным опытом
Клинический психолог и EMDR-терапевт Надежда Турлаева в интервью «Газете.ru» сообщила, что запрет на демонстрацию своей привлекательности чаще всего вызван не физическими особенностями, а глубоко укоренившимися убеждениями и страхами.
По словам эксперта, ограничения возникают, когда яркие черты внешности или выражение женской сущности вызывают негативную реакцию окружающих — критику, насмешки или зависть. Со временем сознание усваивает мысль, что привлекать внимание опасно, и это ощущение запечатывается на физическом уровне.
«Человек буквально не может „вынести“ внимание, не смотрит себе в глаза, отворачивается от зеркала», — отметила специалист.
Как пояснила психолог, работа над преодолением таких блоков начинается вовсе не с внешних изменений, а с внутреннего подхода — возвращения доверия к собственному телу путем осознанного восприятия физических ощущений, добавило ИА НСН.