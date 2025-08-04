Психолог Турлаева назвала внутреннюю гармонию основой привлекательности

Клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева рассказала «Газете.Ru» , что гармония внутри человека является основой его внешней привлекательности.

Специалист отметила, что нервная система передает настроение через микродвижения, осанку, мимику, голос. Если человек испытывает негативные эмоции, это сразу считывается окружающими на невербальном уровне.

Турлаева подчеркнула, что важно проживать негативные эмоции, а не пытаться скрыть их за внешними атрибутами. Она также обратила внимание на психофизиогномику, заявив, что напряжение в челюсти, застывшая улыбка, приподнятые брови — это сигналы внутреннего контроля, тревоги, желания понравиться.

Психолог добавила, что осознанность, телесные практики и проживание подавленных чувств помогают человеку «засиять» изнутри.