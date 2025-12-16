Психолог Туркова подчеркнула, что за красивой новогодней картинкой в соцсетях часто скрываются реальные проблемы людей

Психолог Ирина Туркова в интервью Life.ru объяснила, почему многие россияне испытывают разочарование в преддверии Нового года. Она подчеркнула, что социальные сети создают иллюзию идеальной праздничной атмосферы, показывая красивые и отфильтрованные моменты, которые вызывают зависть и грусть у зрителей.

Туркова указала на когнитивную ошибку, называемую «когнитивным искажением»: люди обобщают увиденные в социальных сетях идеальные картинки и делают вывод, что все остальные живут счастливо и весело, в то время как сами испытывают скуку, одиночество или неудовлетворенность.

Она подчеркнула, что за красивой картинкой часто скрываются реальные проблемы, такие как семейные ссоры, усталость, болезнь или нежелание выставлять личную жизнь напоказ.