Психолог Тур: женские практики вызывают зависимость и не решают реальные проблемы

В интернете можно встретить немало женских практик: «женские круги», «гвоздестояние», «пеленание», «добаюкивание» и прочее. Почему опасно увлекаться практиками по «прокачке» женственности и сексуальности, объяснила психолог Екатерина Тур в эфире радио Sputnik .

По словам специалиста, все эти процедуры не имеют отношения к психологии и психосоматике, а лишь маскируют симптомы серьезных состояний и заболеваний.

За счет выброса дофамина (гормона счастья) женщина может на короткое время почувствовать прилив сил, улучшение настроения, как будто ее проблемы решены. Но вскоре проблемы возвращаются, происходит замыкание дофаминовой петли, и женщина проваливается в «дофаминовую яму». Справиться с откатами тяжело, поэтому женщина снова обращается за порцией «токсичной женственности» и впадает в зависимость.

Тревожная женщина уязвима: ей кажется, что гуру женских практик знает о ней то, чего она сама о себе не знает. На самом деле его единственная цель — заработать, предупредила психолог Тур.