Психолог Цветков заявил, что зумеры все чаще привлекают родителей к поиску работы из-за низкого уровня самостоятельности

Представители поколения Z в России все чаще приходят на собеседования вместе с родителями. Родители ищут для них вакансии, уточняют условия работы и иногда даже присутствуют на собеседованиях. «Вечерняя Москва» выяснила, к чему может привести такая тенденция.

По данным исследования, опубликованного сервисом по поиску работы, матери почти половины работающих зумеров в США постоянно или часто общаются с начальниками своих детей. Аналитики также выяснили, что 77% 18–28-летних респондентов приводили родителей на собеседования, а 73% обращались к мамам и папам за помощью в рабочих задачах.

Психолог Роман Цветков считает, что участие родителей может быть вызвано их желанием снизить неопределенность и защитить детей. Однако, когда родители слишком активно участвуют в процессе трудоустройства, это может говорить о недостаточно сформированной самостоятельности у ребенка или о высокой родительской тревоге.

По словам вице-президента корпорации развития бизнеса по корпоративной стратегии Дмитрия Мирошникова, такие ситуации встречались и раньше. Он отмечает, что проблема начинается тогда, когда родитель становится внешним центром управления взрослого человека.