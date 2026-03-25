Психолог Цветков заявил, что стационарный телефон способствует более глубоким и осмысленным разговорам

Клинический психолог и социолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что стационарный телефон способствует более глубоким и осмысленным разговорам. По его мнению, такие телефоны помогают сосредоточиться на беседе и избежать отвлекающих факторов, которые часто сопровождают использование мобильных устройств.

«Когда мы говорим по мобильному, мы часто делаем еще тысячу других дел: листаем ленту, отвечаем на сообщения. Внимание рассеивается, разговор получается поверхностным», — отметил эксперт.

Цветков подчеркнул, что разговоры по стационарному телефону возвращают к традициям, когда общение было ценностью, а не просто фоном. Это способствует более глубокому контакту между собеседниками, написал RT.