Психолог Цветков рассказал, как поддержать ребенка во время экзаменов

В период выпускных экзаменов дети переживают сильный стресс. Психолог Роман Цветков в беседе с «Леди Mail» рассказал, как в это время оказать ребенку необходимую поддержку.

Специалист дал несколько советов, которые помогут родителям поддержать ребенка во время экзаменов. Важно быть рядом, но не оказывать давления, учитывать индивидуальные особенности ребенка, развивать его уверенность в себе, следить за питанием и помогать поддерживать баланс между учебой и отдыхом, добавило URA.RU.

Цветков рекомендует: «Помогите ребенку спланировать день так, чтобы на занятия уходило не более 10 часов, включая перерывы. Контролируйте, чтобы сон был не менее 8 часов в сутки».

Также психолог советует рассказать ребенку как можно больше деталей о предстоящих экзаменах, желательно на своем примере. Это поможет снизить его волнение. Важно объяснить, что провал экзамена — это не катастрофа, ведь всегда есть возможность пересдать.