Психолог Цветков посоветовал не требовать обратную связь от мужчины-гостера

Гостинг — внезапное и беспричинное прекращение общения, которое нередко встречается в романтических отношениях. Как реагировать на такое поведение мужчины, рассказал Леди Mail.ru психолог Роман Цветков.
Эксперт пояснил, что собеседник-гостер обычно перестает отвечать на сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Скорее всего, с ним все в порядке, и он «прекрасно существует в параллельном пространстве».
Специалист посоветовал не забрасывать мужчину тревожными вопросами и не требовать обратную связь. По словам психолога, лучший вариант — отпустить ситуацию, ведь человек, который действительно заинтересован в переписке, найдет время на ответ.
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