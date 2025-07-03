Психолог Цветков отметил, что раннее изучение иностранных языков улучшает память ребенка

Сегодня многие известные личности стараются обеспечить своим детям наилучшие условия для развития и выбирают для их воспитания носителей иностранных языков. Если раньше популярность у звезд пользовались няни с Филиппин, то теперь востребованы воспитатели из Китая, Франции и Великобритании. Клинический психолог Роман Цветков поделился с KP.RU своими мыслями о том, как раннее изучение языков влияет на развитие ребенка.

«Вопрос раннего обучения детей иностранным языкам вызывает немало споров. С точки зрения психологии раннее знакомство с другими языками действительно способствует развитию гибкости мышления, улучшению памяти и внимания. Мозг ребенка до 6–7 лет особенно открыт к новым языковым системам», — отметил специалист.

Тем не менее, он подчеркнул, что важно не перестараться и сохранять баланс. Для малыша на первом месте ощущение безопасности, а также обучение через игру и эмоции.

«Если образовательные нагрузки чрезмерны или превращаются в давление, это способно привести к тревожности и потере интереса. Главное — поддерживать у ребенка любопытство и радость от учебы, не забывая о его индивидуальных особенностях и темпе развития», — считает Цветков.

Как пример, можно вспомнить, что дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надя начала изучать китайский язык с трех лет. В то же время Оксана Самойлова и Виктория Дайнеко предпочитают не перегружать своих детей учебой в столь юном возрасте.