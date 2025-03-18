Психолог Цветков: общие интересы и цели у партнеров важнее, чем разница в возрасте

Идеальная разница в возрасте в паре зависит от многих факторов, включая жизненные этапы, опыт и личные предпочтения. Об этом заявил психолог Роман Цветков, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в молодости партнеры могут находиться на разных стадиях развития и иметь разные цели, поэтому возрастная разница бывает заметной и конфликтной. Эксперт утверждает, что важно, чтобы оба человека были эмоционально зрелыми и готовыми к отношениям. Иногда старший партнер может компенсировать разницу в возрасте, сообщила газета «Петербургский дневник».

Психолог добавил, что для успешных отношений важны общие интересы и цели, а не только возраст. Если у влюбленных похожие ценности и желания, то разница в возрасте не играет роли. Главное — это общие взгляды и взаимопонимание. В отношениях без разницы в возрасте могут возникать конфликты из-за столкновения интересов, отметил Цветков.