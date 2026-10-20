Психолог Цветков назвал социальное признание одним из ключевых источников мотивации

От 30 до 50 процентов сотрудников испытывают нехватку похвалы, из-за чего решают сменить работу, выяснили HR-эксперты. Об этом пишет «Вечерняя Москва» .

Молодое поколение особенно остро реагирует на отсутствие похвалы: дефицит положительной обратной связи повышает уровень стресса и заставляет всерьез задумываться об увольнении. По словам психолога Романа Цветкова, социальное признание — один из ключевых источников мотивации наряду со смыслом и самостоятельностью. Если руководитель молчит, сотрудники начинают додумывать, что их не ценят, что постепенно накапливает напряжение.

Как отмечает HR-эксперт Ольга Бородина, для молодежи приоритетны уважение к личности и психологический климат, а финансовая сторона отходит на второй план. Поэтому компании обучают руководителей давать конкретную, «взрослую» похвалу, подмечая удачные решения и рост качества, а не использовать общие фразы. Если новый сотрудник еще не показал результат, ему дают задания «на вырост», чтобы эмоционально вовлечь в работу. При этом похвала не должна быть постоянной и слащавой, а критика остается необходимым инструментом управления.