Психолог Цветков: литература и кино помогут развить эмпатию

Благодаря эмпатии люди выстраивают близкие отношения с окружающими, оказывают поддержку и проявляют заботу. Литература и кино станут мощным инструментом развития этого качества, рассказал психолог Роман Цветков, сообщил сайт «Узнай.ру».
По словам специалиста, через чувства персонажей человек тренирует свое восприятие эмоций, пропуская их через себя. Ставя себя на место героя, который попал в сложную ситуацию, можно развить способность сопереживания в реальной жизни.
Также не стоит стесняться слез во время просмотра фильма или чтения книги. Это указывает на внутреннюю гармонию, отметил Цветков.
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