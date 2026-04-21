Психолог Трубицына рассказала, что прогулки на велосипеде помогают снижать уровень тревожности

Езда на велосипеде помогает снизить тревожность и эмоциональное напряжение. Об этом сайту Life.ru рассказала психолог Федерации велосипедного спорта России Светлана Трубицына.

По ее словам, во время поездки мозг переключается на ритмичную физическую активность, что меняет характер мозговых ритмов и снижает уровень тревоги. Важную роль играет биохимия: движение повышает уровень эндорфинов, серотонина и дофамина — так называемых «гормонов счастья», которые улучшают настроение и стабилизируют эмоции.

Велосипед может стать альтернативой прогулкам или тренировкам в зале, а для детей и подростков — эффективным способом снять стресс благодаря смене обстановки и новым впечатлениям, заключила специалист.