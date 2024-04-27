Психолог Трубачева посоветовала родителям дошкольников готовить детей к первому классу с лета | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:58 Психолог Трубачева посоветовала родителям дошкольников готовить детей к первому классу с лета

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Психолог городского психолого-педагогического центра Светлана Трубачева в беседе изданием «Москва 24» дала советы родителям дошкольников, как подготовить ребенка к первому классу.

Первым делом она призвала мам и пап заниматься с ребенком учебой в летнее время. Так ему будет легче освоить новую роль первоклассника.

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«А вот умение регулировать свое поведение необходимо для успешного старта», ― процитировали «Аргументы и факты» специалиста.

Кроме того, ребенку важно объяснить, что общаться с одноклассниками следует на перемене, а не во время уроков, добавила Трубачева.