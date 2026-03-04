Психолог Толстухина указала на опасность тренда «альпийский развод» для человека

В социальной сети TikTok набирает популярность тревожный тренд под названием «альпийский развод». Он предполагает демонстрацию жестокого отношения к партнеру, что может негативно сказаться на психике. Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала «Известиям» о влиянии такого поведения на человека.

По мнению специалиста, ситуация, когда один из партнеров намеренно ставит другого в опасное положение, выходит за рамки обычного конфликта. Важно учитывать контекст: была ли реальная угроза, осознавал ли человек последствия своих действий.

«В некоторых случаях это действительно может быть связано с личностными нарушениями, особенно если подобные формы жестокого дистанцирования повторяются, используются как способ давления или сопровождаются обесцениванием», — отметила Толстухина.

Страх быть брошенным в опасной ситуации — один из самых глубоких человеческих страхов. Когда человек остается один в потенциально опасной обстановке, его уровень стресса значительно возрастает. Это может привести к усилению чувства уязвимости и потребности в защите.

Если человек оказался в опасности из-за осознанного поступка партнера, реакция может быть крайне острой. Это не только страх, но и переживание предательства. В первые дни могут проявляться симптомы острого стрессового расстройства: сильная тревога, тахикардия, дрожь, ощущение нереальности происходящего.

Психолог подчеркнула, что многое зависит от индивидуальной устойчивости, предыдущего опыта и наличия поддержки после события. Ключевой фактор — не только сама ситуация, но и то, остается ли человек с этим переживанием один или получает помощь.