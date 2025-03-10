Психолог Толстая призвала разрешить мужчинам проявлять эмоции и делиться переживаниями

Психолог Наталья Толстая в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала пересмотреть отношение к роли мужчин в обществе.

Специалист подчеркнула, что чрезмерные нагрузки и общественное давление приводят к высоким показателям мужской смертности. Психолог предложила разрешить мужчинам проявлять эмоции и делиться своими переживаниями, чтобы снизить уровень стресса.

«Он не танк, он не может тащить все на своих плечах. Сделать душевным, спокойным, чтобы он мог прийти и положить не маме голову на плечо, а любимой женщине», — считает эксперт.

Толстая также отметила важность равноправия в отношениях, где оба партнера работают и поддерживают друг друга.