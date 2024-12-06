Психолог Толкачева: письма для Деда Мороза помогают ребенку стать участником собственной сказки

Письма, которые пишет ребенок для Деда Мороза, помогают ему стать участником собственной сказки. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила клинический психолог Диана Толкачева, назвав этот ритуал действительно важным.

Эксперт подчеркнула, что через письма ребенок учится рассказывать о своих желаниях и распознавать потребности. Кроме того, благодаря письмам родители могут узнать от детей то, что они тщательно скрывают от взрослых.

По словам Толкачевой, взрослым ни в коем случае не стоит ограничивать своих детей в желаниях. Напротив, нужно всячески поддерживать их и смотреть вместе с ними мультфильмы про Деда Мороза, читать сказки, тогда и Новый год, как главный праздник в году, будет не только про подарки.