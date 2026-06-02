Психолог Токарева предостерегла школьников от распространенных ошибок в ночь перед ЕГЭ

Психолог онлайн-школы ЕГЭLand Алиса Токарева рассказала NEWS.ru , какие действия могут негативно сказаться на результатах ЕГЭ в ночь перед экзаменом. Она подчеркнула, что повторение всего материала может создать дополнительную нагрузку на мозг.

Токарева отметила, что в последние часы перед испытанием некоторые выпускники пытаются освоить новые темы, заполнить пробелы в знаниях и бесконечно перечитывать конспекты. Однако такие действия приводят не к улучшению результата, а к эмоциональному и когнитивному перегрузу.

Специалист подчеркнула, что хаотичное повторение тем также может навредить. Вместо этого она рекомендовала сосредоточиться на анализе собственных ошибок и повторении ключевых вопросов.

Кроме того, психолог предостерегла от употребления энергетиков, большого количества кофе или успокоительных препаратов. По ее словам, такие методы могут спровоцировать скачки тревожности, проблемы со сном и ухудшение концентрации во время экзамена.

Токарева также обратила внимание на еще одну частую ошибку — полное погружение в обсуждение экзамена. Она отметила, что такие разговоры редко способствуют подготовке, но быстро усиливают тревогу и создают ощущение отставания от сверстников.