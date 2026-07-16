Психолог Токарева назвала трудоголизм способом справиться с неуверенностью и тревогой

Руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева объяснила, что трудоголизм не следует рассматривать как болезнь. Это способ справиться с неуверенностью и тревогой, сообщило ИА НСН .

Специалист развеяла миф о том, что трудоголизм — это негативная привычка, которую нужно искоренять.

«Тот, кто у нас считается трудоголиком, в других странах считается обычным работником. К тому же, чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков», — отметила эксперт.

По ее словам, трудоголиками зачастую становятся люди с низкой самооценкой, которые пытаются компенсировать неуверенность в себе через работу. Для многих людей переработки являются внутренней потребностью.