Психолог Токарчук: то, как ребенок рисует самого себя, говорит о его самооценке | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:45 Психолог Токарчук: то, как ребенок рисует самого себя, говорит о его самооценке

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Научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что по рисунку ребенка можно понять его самооценку.

Например, крупное изображение себя в центре листа говорит о высокой самооценке. Однако здесь также можно увидеть и наличие тревоги у ребенка.

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«О низкой самооценке можно сделать вывод по небольшому изображению себя по сравнению с другими участниками рисунка, местоположению у края листа», — добавила психолог.

Токарчук призвала родителей не делать выводов, руководствуясь только рисунками. Важно время от времени проводить беседы с ребенком, чтобы понять его отношение к самому себе.