Психолог Тодорова рассказала, что интерес детей к сладостям необычной формы чаще всего связан с любопытством

Детский и семейный психолог Мария Тодорова рассказала «Известиям» , что интерес детей к сладостям необычной формы чаще всего связан с любопытством и не указывает на психологические проблемы.

По словам эксперта, детей привлекают яркие цвета и необычные формы таких продуктов. Производители и популярный интернет-контент делают ставку на необычный внешний вид сладостей, чтобы вызвать у ребенка яркие эмоции и желание попробовать новинку.

Тодорова отметила, что подобное поведение — это нормальный возрастной этап. Дети исследуют новое, проверяют границы допустимого и проявляют интерес к необычным вещам. Однако повод для беспокойства может возникнуть при наличии эмоциональных нарушений, агрессивного поведения или трудностей в общении.

Психолог подчеркнула, что жесткие запреты в таких ситуациях редко бывают эффективными. Чем сильнее взрослые запрещают ребенку определенный продукт, тем более привлекательным он становится. Вместо запретов эксперт рекомендует родителям объяснять детям, что необычная форма сладостей — это прежде всего маркетинговый прием, а при выборе продуктов стоит обращать внимание на их качество и состав.

Также важную роль играет атмосфера в семье. Если между родителями и ребенком сформированы доверительные отношения, влияние интернет-трендов и мнения сверстников снижается. В этом случае ребенок чаще ориентируется на позицию близких людей.