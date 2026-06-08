Психолог Тодорова призвала родителей не беспокоиться, если их ребенок часто посещает фудкорты

В последние годы подростки все чаще проводят свободное время в зонах едален торговых центров. Это явление вызывает неоднозначную реакцию у взрослых, но что же привлекает молодежь в фудкортах? Детский и семейный психолог Мария Тодорова объяснила в беседе с KP.RU , что потребность подростков объединяться остается актуальной из поколения в поколение.

«Ребенку жизненно важно чувствовать, что он не один», — говорит она. Родители не должны беспокоиться сверх меры, если их ребенок часто посещает фудкорты.

Представители торговых комплексов признают, что шумные компании на фудкортах могут быть проблемой. Однако они стараются решать ее не запретами, а переделкой пространств. Цель — сделать так, чтобы в помещении не было изолированных мест, где подростки могли бы собираться.

Эксперты считают, что подростки — это будущие покупатели, поэтому с этой аудиторией важно работать. При правильном маркетинговом подходе они могут стать постоянным источником посетителей для торговых центров.