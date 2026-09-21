Психолог Тодорова объяснила усталость после чтения новостей

Усталость после долгого просмотра новостей вызывает не объем информации, а постоянное переключение между задачами и источниками. Нейропсихолог Мария Тодорова объяснила, что такой режим мешает сосредоточиться и запоминать прочитанное, сообщает газета «Известия» .

Когда человек читает новости, отвечает на сообщения, проверяет соцсети и возвращается к работе, мозг вынужден постоянно перестраивать внимание. Из-за этого сложнее удерживать мысль, анализировать данные и связывать новую информацию с уже известной.

«Длительное пребывание в информационном потоке также может поддерживать состояние внутренней готовности к реакции», — сказала Тодорова.

По словам специалиста, человек начинает ждать новых сообщений и обновлений, поэтому не может перейти к спокойной сосредоточенности. После нескольких часов чтения новостей и соцсетей это вызывает усталость даже без физической нагрузки.

Короткие сообщения не лишают человека способности концентрироваться, однако привычка получать сведения небольшими фрагментами затрудняет задачи, требующие длительного внимания. Тревожные новости запоминаются лучше, поскольку мозг считает их важными для безопасности.