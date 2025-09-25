Психолог Тодорова назвала скрытые эмоциональные переживания причиной панических атак

Паническая атака — это реакция организма на предполагаемую угрозу без реальной опасности. В такие моменты учащается сердцебиение, дыхание становится поверхностным, напрягаются мышцы. Детский и семейный психолог Мария Тодорова рассказала «Известиям» о факторах, которые могут спровоцировать это состояние.

«Проблема в том, что у современного человека эта система может запускаться не только при реальной опасности, но и при эмоциональном или психологическом напряжении. Триггером может быть накопленный стресс, внутренняя тревога, нерешенные конфликты или даже сильное истощение», — объяснила специалист.

По словам Тодоровой, причиной панических атак могут быть и скрытые эмоциональные переживания, например, подавленная злость или страх отвержения. Тело начинает проявлять через сильные физиологические реакции напряжение, которое не было выражено словами и чувствами.

Для профилактики панических атак важно поддерживать свое эмоциональное и физическое состояние. Регулярные физические нагрузки, здоровый режим сна и отдыха, сбалансированное питание — все это помогает снизить напряжение и регулировать уровень стрессовых гормонов.