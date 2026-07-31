Психолог Тодорова назвала признаки токсичного друга

Психолог Мария Тодорова посоветовала прекращать общение с друзьями, которые унижают, обесценивают и манипулируют, сообщает «Абзац» .

Токсичного друга можно распознать по стремлению самоутверждаться за чужой счет, эмоциональному давлению и попыткам манипулировать. После общения с таким человеком обычно возникает чувство опустошенности, рассказала психолог Мария Тодорова.

«Токсичный друг постоянно пытается унижать, самоутверждаться за счет другого, обесценивать, эмоционально давить и манипулировать — это не дружба», — сказала Тодорова.

Психолог посоветовала выходить из таких отношений. Первым шагом она назвала признание, что этот формат общения не подходит. Попытки возобновить дружбу следует пресекать, добавила Тодорова.