Психолог Тимошина назвала изменение поведения у ребенка и ссадины на теле признаками буллинга

Жертвой буллинга, как правило, становится тот, кто выделяется на фоне сверстников. У него может быть нестандартная внешность (такие, как неровные зубы или избыточный вес) или более замкнутый характер. Чаще всего травле подвергают новичков или тех, кто не разделяет интересы большинства, например, не слушает популярную музыку или не увлекается теми же играми, рассказала «Снобу» психолог Виктория Тимошина.

Она отметила, что основной причиной травли является стремление агрессора к власти и его желание утвердить себя. По ее словам, зачастую буллер сам становится жертвой насилия в семье и затем направляет свою агрессию на других.

Психолог добавила, что ребенок, подвергающийся буллингу, начинает вести себя иначе — становится более плаксивым, замкнутым и тревожным, у него снижается успеваемость, он не хочет ходить в школу. Родителей должны насторожить синяки и царапины на теле ребенка, а также частые жалобы на головные боли или боли в животе.



Психологи единодушны во мнении, что стоит рассмотреть перевод ребенка в другую школу, если предпринятые меры защиты не привели к результату. Если агрессор остался безнаказанным или его наказание было формальным, а жертва продолжает испытывать подавленность и нежелание посещать школу, и если руководство учебного заведения не воспринимает проблему всерьез, родителям следует приоритизировать благополучие своего ребенка и рассмотреть возможность смены школы, района или даже города. Безопасность, интересы и психоэмоциональное состояние ребенка превыше всего.