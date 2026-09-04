Психолог Тетерникова объяснила, что тяга к сладкому может быть симптомом серьезных психических проблем

Тяга к сладкому может быть вызвана разными причинами, в том числе нехваткой энергии и позитивными ассоциациями. Об этом рассказала специалист по работе с расстройствами пищевого поведения Екатерина Тетерникова в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам психолога, часто желание съесть что-нибудь сладкое не является признаком серьезных психических проблем. Это может быть связано с привычкой, установкой или недосыпом.

«Чаще всего это будет про восполнить энергию, часть — ассоциативная. Например, сегодня такой день, хочу мороженое, шоколадку с этим пирожным. Это про какой-то уют, про ассоциативный ряд. Мы хотим получить впечатления, как-то еще разнообразиться», — подчеркнула эксперт.