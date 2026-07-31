Психолог Тетерникова объяснила, что привычка сравнивать себя с другими не приносит спокойствия и уверенности в себе

Психолог Екатерина Тетерникова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что привычка сравнивать себя с окружающими не приносит пользы. Она объяснила, что у каждого человека «своя точка старта», поэтому такие сравнения неэффективны.

Специалист отметила, что люди не знают всей картины прошлого другого человека, чтобы справедливо его оценивать.

«Когда я на человека смотрю, ну вот он, например, сделал карьеру, а я никакая, еще не заработала свой миллион долларов. Но мы понимаем, что есть всегда разная точка старта — это раз, один из одной семьи, а другой из другой», — сказала она.

По мнению Тетерниковой, стремление сравнивать себя с другими обусловлено эволюцией выживания, однако на практике не приносит спокойствия и уверенности в себе.