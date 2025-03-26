Психолог Темирханова: спастись от сталкера поможет продуманный план безопасности

По словам специалиста, жертвами сталкеров могут стать люди любого пола, возраста и социального статуса, но больше всех рискуют молодые женщины после завершения романтических отношений. Отвергнутые партнеры часто преследуют бывших возлюбленных, чтобы отомстить или восстановить контроль над ситуацией.

Психолог посоветовала вести дневник и фиксировать все действия преследователя. Кроме того, важно заранее продумать план безопасности: записать номера экстренных служб, изменить маршруты передвижения, заблокировать преследователя в социальных сетях и проверить свои устройства на наличие слежки, добавил aif.ru.