Психолог Темирханова: спастись от сталкера поможет продуманный план безопасности
Сталкинг — систематическое преследование, которое создает атмосферу страха и психологического давления. О способах защиты в таких ситуациях рассказала психолог Ольга Темирханова, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, жертвами сталкеров могут стать люди любого пола, возраста и социального статуса, но больше всех рискуют молодые женщины после завершения романтических отношений. Отвергнутые партнеры часто преследуют бывших возлюбленных, чтобы отомстить или восстановить контроль над ситуацией.
Психолог посоветовала вести дневник и фиксировать все действия преследователя. Кроме того, важно заранее продумать план безопасности: записать номера экстренных служб, изменить маршруты передвижения, заблокировать преследователя в социальных сетях и проверить свои устройства на наличие слежки, добавил aif.ru.