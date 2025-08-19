Психолог Темирханова назвала нормальной практикой взимание платы с друзей за свои услуги

Вопрос о том, стоит ли брать плату за профессиональные услуги с друзей, остается дискуссионным. Считается, что дружеские отношения должны строиться на взаимной поддержке, однако оказание услуг требует времени и ресурсов. Свое мнение высказала психолог Ольга Темирханова, передала «Вечерняя Москва».
По ее словам, вопрос оплаты услуг между приятелями — этически чувствительный. Она отметила, что в современном обществе укоренилось правило «любой труд должен быть оплачен».
«Согласно правилам этики, взимать плату с друзей — это абсолютно нормальная и здоровая практика, которая помогает сохранить баланс в отношениях и в первую очередь уважать труд друг друга», — заявила психолог.
Попытки получить обслуживание «по дружбе» Темирханова назвала очевидной манипуляцией и нарушением личных границ.
