Клинический психолог Мария Таскесиги объяснила, что паранойя в политике и клиническая паранойя — разные вещи. В первом случае она проявляется как повышенная настороженность, а во втором — как бредовое расстройство, при котором человек видит угрозу там, где ее нет, сообщил RuNews24 .

По словам специалиста, чрезмерное недоверие может обеспечить выживание в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной оно может привести к разрушению карьеры политика. Таскесиги отметила, что без лояльной команды и обратной связи политик теряет связь с реальностью и не может эффективно управлять, написал «ФедералПресс».

Эксперт добавила, что хроническая подозрительность негативно влияет на префронтальную кору мозга, отвечающую за стратегическое мышление. Это лишает политика когнитивной гибкости и приводит к туннельному мышлению. Вместо паранойи лидерам нужно «операционное доверие» — умение понимать мотивы людей и выстраивать системы контроля без паралича работы.

Таким образом, по мнению психолога, политическое долголетие обеспечивается не тотальным недоверием, а реалистичным восприятием угроз и тонкой настройкой доверия.