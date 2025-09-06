Психолог Тарибо сообщила, что после отношений с абьюзером важно признать факт насилия

Клинический психолог Юлия Тарибо рассказала в беседе с News.ru , что первый и ключевой шаг после отношений с абьюзером — признание факта насилия.

Как пояснила специалист, вид давления — физический, моральный, психологический или финансовый — не играет роли.

«Это не ваша вина. Ответственность за насилие всегда лежит на абьюзере. Разрешите себе проживать гнев, печаль, страх, разочарование», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, стоит заниматься тем, что приносит радость, и анализировать свои успехи, чтобы восстановить уверенность. Психолог подчеркнула необходимость защищать личное пространство и уверенно отвергать предложения, которые не соответствуют внутренним принципам, добавила «Мойка78».