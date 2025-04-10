Психолог Таранова: проблему буллинга в школах эффективнее решают приглашенные специалисты

Современные школьные психологи не могут справиться со своими задачами. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказала детский психолог Ирина Таранова.

«Невозможно помочь каждому ребенку при таком количестве детей в школе и провести качественную диагностику в условиях учебного заведения», — утверждает она.

Таранова считает, что проблему буллинга эффективнее решат приглашенные специалисты.

«Школьный психолог не может обеспечить конфиденциальность консультаций. Один психолог не сможет работать с классом, зачинщиками и жертвами буллинга», — объясняет специалист.

Специалист отметила, что далеко не все выпускники психологических факультетов готовы работать в школах. Многие предпочитают частную практику из-за более высокой оплаты труда. При этом детским или подростковым психологом может быть и взрослый специалист, главное, чтобы он был готов работать с детьми.